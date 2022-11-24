Тренер сборной Канады — о матче с Бельгией: Горжусь игрой своей команды

Главный тренер сборной Канадыдал комментарий после поражения от Бельгии на ЧМ в Катаре (0:1).

«Я горжусь игрой нашей команды, но нужно было брать три очка в первой игре. Сегодня у нас была возможность занять первое место в группе, такова была задача, но мы ее упустили.

Эти игроки выложились на полную катушку, они показали, что могут выступать на международной арене. Они заставили болельщиков гордиться ими и дали им почувствовать, что их место здесь, и это было важно для нас.

Наша следующая цель — Хорватия. С такой верой и крепким братством у нас есть шанс», — приводит слова Хердмена BBC.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.