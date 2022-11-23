ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч ЧМ-2022Дневник ЧМ-2022. Позор Аргентины, сэйвы на любой вкус и бенефис Жиру
  • 18:01
    • Сборная Германии проиграла Японии на ЧМ-2022
  • 23:56
    • Гол Батшуайи принес Бельгии победу над Канадой, Куртуа отразил пенальти
  • 21:59
    • Гол Ахметова на 15-й секунде принес «Краснодару» победу над «Локо»
  • 20:58
    • Сборная Испании отгрузила семь безответных мячей Коста-Рике на ЧМ-2022
  • 19:59
    • «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в Кубке России
    Все новости спорта

    Гол Батшуайи принес Бельгии победу над Канадой, Куртуа отразил пенальти

    Бельгия — Канада: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Бельгии Сборная Канады
    Сборная Бельгии одержала победу над командой Канады в матче 1-го тура группы F на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    На 10-й минуте в ворота бельгийцев был назначен одиннадцатиметровый — после подачи с углового Бушанан пробил по воротам, и мяч попал в отставленную руку Карраско. Однако Тибо Куртуа угадал направление удара Альфонсо Дэвиса и отразил пенальти.

    А на 44-й минуте прошёл заброс из глубины в исполнении сборной Бельгии. Алдервейрелд передачей через всё поле закинул мяч вперёд — Миши Батшуайи ускорился вперёд и первым же касанием мощно пробил в цель.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа F
    Бельгия — Канада 1:0
    Гол: 1:0 Миши Батшуайи (44') Бельгия: Тибо Куртуа, Леандер Дендонкер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс (Амаду Онана, 46'), Аксель Витсель, Янник Карраско (Тома Мёнье, 46'), Кевин Де Брёйне, Эден Азар (Леандро Троссард, 62'), Миши Батшуайи (Луа Опенда, 78') Канада: Джонатан Дэвид, Жуниор Хойлетт (Кайл Ларин, 58'), Тажон Бушанан (Лиам Миллар, 81'), Альфонсо Дэвис, Стефен Эустакиу (Джонатан Осорио, 81'), Атиба Хатчинсон (Исмаэль Коне, 58'), Ричи Лария (Сэм Адекугбе, 74'), Камал Миллер, Стивен Витория, Алистер Джонстон, Милан Борян Предупреждения: Янник Карраско (9'), Тома Мёнье (54'), Амаду Онана (56'), Альфонсо Дэвис (82'), Алистер Джонстон (83')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Еще один матч в «Ледовом» превратится в событийный перфоманс?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Селесао» стартуют с комфортной победы
  • Бразилия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Сможет ли Гана шокировать Португалию?
  • Португалия — Гана. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Завтра в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Бразилия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Португалия — Гана
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Иран
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Рома
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Индиана Пэйсерс — Миннесота Тимбервулвз
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торонто Рэпторс — Бруклин Нетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры