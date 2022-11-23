Бельгия — Канада: счет матча 1:0, обзор гола

Сборная Бельгии одержала победу над командой Канады в матче 1-го тура группы F на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

На 10-й минуте в ворота бельгийцев был назначен одиннадцатиметровый — после подачи с углового Бушанан пробил по воротам, и мяч попал в отставленную руку Карраско. Однако Тибо Куртуа угадал направление удара Альфонсо Дэвиса и отразил пенальти.

А на 44-й минуте прошёл заброс из глубины в исполнении сборной Бельгии. Алдервейрелд передачей через всё поле закинул мяч вперёд — Миши Батшуайи ускорился вперёд и первым же касанием мощно пробил в цель.