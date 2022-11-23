Бельгия — Канада: счет матча 1:0, обзор гола

На 10-й минуте в ворота бельгийцев был назначен одиннадцатиметровый — после подачи с углового Бушанан пробил по воротам, и мяч попал в отставленную руку Карраско. Однако Тибо Куртуа угадал направление удара Альфонсо Дэвиса и отразил пенальти.
А на 44-й минуте прошёл заброс из глубины в исполнении сборной Бельгии. Алдервейрелд передачей через всё поле закинул мяч вперёд — Миши Батшуайи ускорился вперёд и первым же касанием мощно пробил в цель.
Футбол. ЧМ-2022. Группа F
Бельгия — Канада 1:0
Гол: 1:0 Миши Батшуайи (44') Бельгия: Тибо Куртуа, Леандер Дендонкер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс (Амаду Онана, 46'), Аксель Витсель, Янник Карраско (Тома Мёнье, 46'), Кевин Де Брёйне, Эден Азар (Леандро Троссард, 62'), Миши Батшуайи (Луа Опенда, 78') Канада: Джонатан Дэвид, Жуниор Хойлетт (Кайл Ларин, 58'), Тажон Бушанан (Лиам Миллар, 81'), Альфонсо Дэвис, Стефен Эустакиу (Джонатан Осорио, 81'), Атиба Хатчинсон (Исмаэль Коне, 58'), Ричи Лария (Сэм Адекугбе, 74'), Камал Миллер, Стивен Витория, Алистер Джонстон, Милан Борян Предупреждения: Янник Карраско (9'), Тома Мёнье (54'), Амаду Онана (56'), Альфонсо Дэвис (82'), Алистер Джонстон (83')