Лаутаро: Очень больно. Мы очень хотели начать чемпионат мира с победы

Лаутаро Мартинес Фото: globallookpress.com
«Мы проиграли из-за ошибок, допущенных во втором тайме. Такие детали делают разницу. Мы должны исправить ошибки.
В первом тайме мы должны были забить больше одного гола. Это чемпионат мира, впереди у нас — два финала.
Очень больно. Мы очень хотели начать чемпионат мира с победы. Но все это уже произошло. Теперь мы должны тренироваться и думать о том, что ждет нас впереди», — сказал нападающий.
Лаутаро стал автором забитого мяча Аргентины, которым был открыт счет в игре. 26 ноября команда сыграет с Мексикой.