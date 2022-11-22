Лаутаро: Очень больно. Мы очень хотели начать чемпионат мира с победы

Нападающий сборной Аргентиныподелился мыслями после поражения от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группы С чемпионата мира.

«Мы проиграли из-за ошибок, допущенных во втором тайме. Такие детали делают разницу. Мы должны исправить ошибки.

В первом тайме мы должны были забить больше одного гола. Это чемпионат мира, впереди у нас — два финала.

Очень больно. Мы очень хотели начать чемпионат мира с победы. Но все это уже произошло. Теперь мы должны тренироваться и думать о том, что ждет нас впереди», — сказал нападающий.

Лаутаро стал автором забитого мяча Аргентины, которым был открыт счет в игре. 26 ноября команда сыграет с Мексикой.