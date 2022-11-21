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    Саутгейт: Нельзя было пропускать два гола так, как мы это сделали

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал крупную победу над Ираном (6:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Наша задача на этой неделе заключалась в том, чтобы сосредоточиться на футболе, и игроки справились с этим хорошо.

    Первый тайм был немного неприятным из-за долгой замены вратаря соперника, но мы действительно хорошо действовали с мячом, и наша атакующая мощь была очевидной для всех.

    К концу матча мы действовали небрежно, но незадолго до конца мы были довольно хороши. Я сказал игрокам, что у меня остались неоднозначные чувства, потому что мы доминировали в матче, и у нас так много хороших моментов.

    Но в то же время, нельзя было пропускать два гола так, как мы это сделали. Я понимаю, что у нас было много добавленного времени, и мы начали терять концентрацию, но мы должны быть такими же сильными против США, так что надо выходить на новый уровень.

    Мы заинтригованы назначением пенальти, потому что на днях у нас было собрание, на котором было очень ясно, за что будут ставить пенальти, и мы не получили пенальти в свою пользу, а затем в конце получили один против нас. Придется поговорить, чтобы разобраться во всем.

    Мы знаем, что следующие несколько дней будут немного спокойнее. Мне нравится, как команда отнеслась к своей работе, и было приятно выпустить некоторых игроков на поле, чтобы они забили.

    Я хочу, чтобы все ладили, и когда я выбираю стартовый состав, я знаю, что будет 11 счастливых игроков и 15 недовольных», — приводит слова тренера ВВС.

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