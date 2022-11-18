Футболист «Сочи»: Объявили, что до конца зимы нас тренирует Точилин

Полузащитникрассказал, как ему и партнерам по команде сообщили об уходе главного тренера

51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

«Собрали на следующий день после игры с "Уралом". Про Гаранина ничего не говорили, просто объявили: до конца зимы вас будет тренировать Точилин.

При этом абсолютно уверен, что мы еще увидим Гаранина в РПЛ», — сказал Ушаков Sport24.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.

«Сочи» с 22 очками располагаются на 9 строчке в турнирной таблице РПЛ