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    Футболист «Сочи»: Объявили, что до конца зимы нас тренирует Точилин

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    Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов рассказал, как ему и партнерам по команде сообщили об уходе главного тренера Вадима Гаранина.

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

    «Собрали на следующий день после игры с "Уралом". Про Гаранина ничего не говорили, просто объявили: до конца зимы вас будет тренировать Точилин.

    При этом абсолютно уверен, что мы еще увидим Гаранина в РПЛ», — сказал Ушаков Sport24.

    В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.

    «Сочи» с 22 очками располагаются на 9 строчке в турнирной таблице РПЛ

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