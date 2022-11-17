Роналду заявил, что он образец для подражания

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалиираскритиковал отношение молодых футболистов манкунианцев к тренировкам. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» считает, что у нового поколения сейчас другой менталитет.

«Я не из тех, кто даёт советы, предпочитаю подавать пример. Я образец для подражания. Я прихожу каждое утро и делаю одно и то же. Я, пожалуй, первый, кто приходит на тренировку, и последний, кто уходит. Детали говорят сами за себя», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

37-летний португалец также выразил мнение, что карьера игроков нового поколения будет не такой длинной.

Ранее он дал громкое интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды. Также порцию критики получили бывшие партнеры Криштиану по команде — Уэйн Руни и Гари Невилл.