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    Роналду заявил, что он образец для подражания

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду раскритиковал отношение молодых футболистов манкунианцев к тренировкам. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» считает, что у нового поколения сейчас другой менталитет.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я не из тех, кто даёт советы, предпочитаю подавать пример. Я образец для подражания. Я прихожу каждое утро и делаю одно и то же. Я, пожалуй, первый, кто приходит на тренировку, и последний, кто уходит. Детали говорят сами за себя», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

    37-летний португалец также выразил мнение, что карьера игроков нового поколения будет не такой длинной.

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    • Ранее он дал громкое интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды. Также порцию критики получили бывшие партнеры Криштиану по команде — Уэйн Руни и Гари Невилл.

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