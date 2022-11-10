«Манчестер Сити» — «Челси»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийпотерпел выездное поражение от(0:2) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

На 53-й минуте Чалоба сбил Мареза на подступах к штрафной «Челси». Сам Рид со стандарта отправил мяч между головами стоявших в «стенке» Кулибали и Брои — и тот влетел в ближний угол мимо не ожидавшего такого исхода Менди.

А на 58-й минуте Альварес в быстрой контратаке навесил слева к дальнему краю штрафной. Марез обработал мяч, ушел в сторону от защитника и пробилнизом в ближний угол. Менди отбил удар, но Альварес успел на добивание и отправил мяч в пустую часть ворот.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити — Челси 2:0 Голы: 1:0 Рияд Марез (53'), 2:0 Хулиан Альварес (58') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рико Льюис, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт (Натан Аке, 81'), Серхио Гомес, Коул Палмер, Родриго Эрнандес (Калвин Филлипс, 50'), Илкай Гюндоган (Бернарду Силва, 50'), Рияд Марез, Хулиан Альварес, Джек Грилиш Челси: Кристиан Пулишич, Армандо Броя (Мэйсон Маунт, 68'), Хаким Зиеш (Рахим Стерлинг, 68'), Lewis Hall (Кай Хаверц, 75'), Денис Закария (Конор Галлахер, 68'), Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Марк Кукурелья, Калиду Кулибали, Трево Чалоба (Сесар Аспиликуэта, 69'), Эдуард Менди Предупреждения: Калиду Кулибали (18'), Трево Чалоба (52'), Джек Грилиш (89'), Сесар Аспиликуэта (89')

В другом матче «Ньюкасл» на своем поле одолел «Кристал Пэлас».

Основное время матча завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались хозяева — 3:2.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Ньюкасл — Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл: Ник Поуп, Хавьер Манкильо, Джамал Ласcеллс, Дэниел Бёрн, Мэтт Таргетт, Шон Лонгстафф, Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Эллиот Андерсон, Крис Вуд, Аллан Сент-Максимен Кристал Пэлас: Джордан Айю, Жан-Филипп Матета, Тайрик Митчелл, Уилл Хьюз, Лука Миливоевич, Майкл Олисе, Натаниэл Клайн, Марк Гехи, Джеймс Томкинс, Джоэл Уорд, Сэм Джонстон Предупреждения: Эллиот Андерсон (39'), Лука Миливоевич (42'), Уилл Хьюз (90 + 2')

Еще в одном матче «Саутгемптон» по пенальти прошел «Шеффилд Уэндсдей» — 1:1 (6:5 по пенальти).

На 24-й минуте Джош Уиндасс вывел гостей вперед, но перед перерывом Джеймс Уорд-Праус реализовал заработанный «святыми» пенальти и сравнял счет. В серии пенальти точнее были хозяева.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Саутгемптон — Шеффилд Уэнсдей 1:1 Голы: 0:1 Джош Уиндасс (24'), 1:1 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (45 + 2') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Мусса Дженепо, Лянцо, Дуйе Чалета-Цар, Мохаммед Салису, Samuel Edozie, Джеймс Уорд-Праус, Ибраима Диало, Джо Арибо, Адам Армстронг, Sekou Mara Шеффилд Уэнсдей: Джош Уиндасс, Ли Грегори, Fisayo Dele-Bashiru, Барри Бэннан, Tyreeq Bakinson, Каллум Патерсон, Марвин Джонсон, Mark McGuinness, Michael Ihiekwe, Dominic Iorfa, Дэвид Стокдэйл Предупреждения: Каллум Патерсон (27'), Ромен Перро (83')

Пары команд, которые сыграют между собой на стадии 1/8 финала Кубка лиги будут определены в результате жеребьевки