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    Орлов:Хорошо, что Чистяков вернулся в состав, значит, пойдет на пользу критика

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    Комментатор Геннадий Орлов снова высказался об игре защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита», игрок был заменен уже в первом тайме.

    «Хорошо, что вернулся в состав. Значит, Чистякову пойдет на пользу критика.

    Он виноват в том эпизоде, что тут говорить? Пусть доказывает, что он мастер высокого уровня», — сказал Орлов «Матч ТВ».

    Ранее Орлов раскритиковал игру защитника в матче с «Ахматом» и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в "Ахмат". Возможно, он мыслями уже не в Зените».

    После этого Дмитрий был выведен из основного состава «Зенита». Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре.

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