Орлов:Хорошо, что Чистяков вернулся в состав, значит, пойдет на пользу критика

Комментаторснова высказался об игре защитникав матче с

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита», игрок был заменен уже в первом тайме.

«Хорошо, что вернулся в состав. Значит, Чистякову пойдет на пользу критика.

Он виноват в том эпизоде, что тут говорить? Пусть доказывает, что он мастер высокого уровня», — сказал Орлов «Матч ТВ».

Ранее Орлов раскритиковал игру защитника в матче с «Ахматом» и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в "Ахмат". Возможно, он мыслями уже не в Зените».

После этого Дмитрий был выведен из основного состава «Зенита». Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре.