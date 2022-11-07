СМИ: Чистяков вернется в основу «Зенита»

Защитникпроведет тренировку с основной командой

В игре 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) защитник допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. Чистяков был заменен на 32-й минуте встречи.

После этого защитник был выведен из основного состава команды. Сообщалось, что руководство клуба подозревает Чистякова в намеренно плохой игре.

По информации «Матч ТВ», решение об участии Чистякова в тренировке 8 ноября было принято после встречи с гендиректором клуба Александром Медведевым.

Руководству клуба удалось убедить футболиста прийти на занятие.