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    «Удинезе» не смог победить «Лечче» на старте 13-го тура Серии А

    «Удинезе» — «Лечче»: счет 1:1, обзор голов

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    В 13-м туре чемпионата Италии «Удинезе» со счетом 1:1 сыграл с «Лечче» у себя дома.

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    Гости первыми забили в этом матче. На 33-й минуте их вперед вывел Лоренцо Коломбо.

    Хозяева ответили на 68-й минуте, когда Бету воспользовался ассистом Исаака Саксесса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Лечче 1:1
    Голы: 0:1 Лоренцо Коломбо (33'), 1:1 Бету (68') Удинезе: Марко Сильвестри, Неуэн Перес, Яка Бийол, Энсо Эбосс, Кингсли Эхизибуэ (Брам Нуйтинк, 80'), Лазар Самарджич (Мато Яяло, 79'), Уолас, Толгай Али Арслан (Исаак Саксесс, 65'), Роберто Перейра, Жерар Деулофеу (Фести Эбоселе, 89'), Бету Лечче: Ламек Банда (Реми Уден, 83'), Лоренцо Коломбо (Ассан Сесай, 73'), Габриэл Стрефезза (Федерико Ди Франческо, 73'), Хоан Гонсалес (Кристиян Бистрович, 83'), Мортен Юльманн, Алексис Блен, Антонино Галло, Самуэль Юмтити (Кастриот Дермаку, 57'), Федерико Баскиротто, Валентен Жендрей, Владимиро Фальконе Предупреждения: Жерар Деулофеу (37'), Яка Бийол (45 + 1'), Самуэль Юмтити (55'), Валентен Жендрей (69'), Реми Уден (87')
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