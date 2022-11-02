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    Матч «Ростов» — «Динамо» доверили Москалеву, игру «Сочи» и «Спартака» обслужит Чистяков

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 16-го тура чемпионата России.

    Владимир Москалев
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    Владимир Москалев

    4 ноября (пятница)

    «Химки» — «Оренбург»

    Судья — Павел Шадыханов, ассистенты — Антон Кобзев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Андрей Фисенко. ВАР — Анатолий Жабченко; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

    5 ноября (суббота)

    «Сочи» — «Спартак»

    Судья — Артем Чистяков, ассистенты — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Цыганок. ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис.

    «Зенит» — «Ахмат»

    Судья — Павел Кукуян, ассистенты — Дмитрий Мосякин, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков. ВАР — Игорь Панин; AВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Резников.

    «Факел» — «Краснодар»

    Судья — Сергей Карасев, ассистенты — Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья — Олег Соколов. ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Виктор Кулагин.

    ЦСКА — «Пари НН»

    Судья — Сергей Иванов, ассистенты — Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Роман Галимов. ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Зуев.

    6 ноября (воскресенье)

    «Урал» — «Локомотив»

    Судья — Владислав Безбородов, ассистенты — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Галимов. ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Торпедо» — «Крылья Советов»

    Судья — Алексей Амелин, ассистенты — Андрей Веретешкин, Владимир Миневич; резервный судья — Алексей Лапатухин. ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Ростов» — «Динамо»

    Судья — Владимир Москалев, ассистенты — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Юнус Кошко. ВАР — Артем Любимов; AВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

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