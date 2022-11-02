Матч «Ростов» — «Динамо» доверили Москалеву, игру «Сочи» и «Спартака» обслужит Чистяков

4 ноября (пятница)
«Химки» — «Оренбург»
Судья — Павел Шадыханов, ассистенты — Антон Кобзев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Андрей Фисенко. ВАР — Анатолий Жабченко; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.
5 ноября (суббота)
«Сочи» — «Спартак»
Судья — Артем Чистяков, ассистенты — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Цыганок. ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — «Ахмат»
Судья — Павел Кукуян, ассистенты — Дмитрий Мосякин, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков. ВАР — Игорь Панин; AВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Резников.
«Факел» — «Краснодар»
Судья — Сергей Карасев, ассистенты — Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья — Олег Соколов. ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Виктор Кулагин.
ЦСКА — «Пари НН»
Судья — Сергей Иванов, ассистенты — Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Роман Галимов. ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Зуев.
6 ноября (воскресенье)
«Урал» — «Локомотив»
Судья — Владислав Безбородов, ассистенты — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Галимов. ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Торпедо» — «Крылья Советов»
Судья — Алексей Амелин, ассистенты — Андрей Веретешкин, Владимир Миневич; резервный судья — Алексей Лапатухин. ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Ростов» — «Динамо»
Судья — Владимир Москалев, ассистенты — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Юнус Кошко. ВАР — Артем Любимов; AВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.