Ульяновская «Волга» обыграла «Нефтехимик» в Кубке России

Ульяновскаяодержала выездную победу над нижнекамским(2:1) в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России.

Гости открыли счет на 15-й минуте. В штрафную соперника с левого края вошел Ефремов, который переложил сферу с левой под правую, после чего уложил мяч в дальний угол.

На 24-й минуте хозяева отыгрались. С 26-ти метров нанес удар по воротам соперника Новиков, и ошибся голкипер гостей, не сумел отбить сферу в сторону от рамки.

На 40-й минуте с левого края прошла передача на Ефремова, который с линии штрафной нанес выстрел в правую «девятку» ворот «Нефтехимика».

Команды доигрывали матч вдесятером. «Нефтехимик» остался в меньшинстве после удаления Алексея Бердникова на 57-й минуте. Составы сравнялись на 81-й минуте, когда был удален Александр Гапечкин.

Футбол. Россия. Кубок Нефтехимик — Волга Ульяновск 1:2 Голы: 0:1 Efremov D. (15'), 1:1 Kotov P. (24'), 1:2 Efremov D. (40') Нефтехимик: Артём Голубев, Barsov M., Berdnikov A., Cherkes E. (Moskvichev V., 46'), Dvoretskov F. (Kalugin N., 59'), Galiulin V. (Shkolik I., 46'), Kotik A. (Uridia M., 59'), Kotov P., Laikin M. (Denisov R., 46'), Shorkin M., Zorin B. Волга Ульяновск: Eremeev D., Arsentiev D. (Rakhmanov D., 46'), Bilalov B. (Sergeev I. D., 74'), Efremov D., Gapechkin A., Khabibullin A., Kutin D. (Maksimenkov I., 55'), Magomadov C., Makhmutov R., Morozov K., Paskin G. (Tsygantsov A., 46') Предупреждения: Артём Голубев (35'), Berdnikov A. (56'), Berdnikov A. (57'), Gapechkin A. (65'), Uridia M. (90+2')

Соперник «Волги» по шестому раунду Пути регионов Кубка России определится по итогам жеребьевки, которая состоится 2 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени.