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    Малком, Промес и Чалов — претенденты на приз лучшему игроку октября в РПЛ

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    Российская Премьер-лига (РПЛ) назвала претендентов на приз лучшему игроку в октябре.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    В список номинантов попали Малком («Зенит», 5 матчей — 5 голов, 1 голевая), Квинси Промес («Спартак», 4 матча — 4 гола, 3 голевые), Федор Чалов (ЦСКА, 5 матчей — 5 голов), Владимир Сычевой (5 матчей — 6 голов, 1 голевая) и Алексей Каштанов («Урал», 5 матчей — 4 гола, 3 голевые).

    Победитель определится по итогам трех голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.

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    • Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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