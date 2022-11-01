Малком, Промес и Чалов — претенденты на приз лучшему игроку октября в РПЛ

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
В список номинантов попали Малком («Зенит», 5 матчей — 5 голов, 1 голевая), Квинси Промес («Спартак», 4 матча — 4 гола, 3 голевые), Федор Чалов (ЦСКА, 5 матчей — 5 голов), Владимир Сычевой (5 матчей — 6 голов, 1 голевая) и Алексей Каштанов («Урал», 5 матчей — 4 гола, 3 голевые).
Победитель определится по итогам трех голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.
Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.