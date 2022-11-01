Левандовский пропустит матч «Барселоны» с «Викторией»

Нападающийпропустит игру «Барселоны» с «Викторией» из Плзени в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт каталонской команды. Отмечается, что тренерский штаб решил дать ему отдохнуть на фоне проблем со спиной.

Кроме того, из-за перебора желтых карточек игру пропустит полузащитник Серджи Бускетс. Также в заявке «Барселоны» нет защитников Жюля Кунде и Эрика Гарсии, получивших повреждения в игре Ла Лиги против «Валенсии» (1:0).

Напомним, «Барселона» досрочно вылетела из Лиги чемпионов по итогам 5-го тура группового этапа.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч с «Викторией» состоится сегодня, 1 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.