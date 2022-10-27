начнут матч в 22:00 в группе E футбольной Лиги конференций, 27.10.2022.

Последний матч между собой: «Аполлон Лимасол» — «Днепр-1» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Днепр-1» — «Аполлон Лимасол» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Днепр-1»).

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