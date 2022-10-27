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    «Днепр-1» обыграет «Аполлон» благодаря голам Довбика?

    «Днепр-1» — «Аполлон». Прогноз (к. 1.89) и ставки на Лигу конференций 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Аполлон»
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    Артем Довбик
    Украинский «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 27 октября в Кошице (Словакия), начало — в 22:00 мск. «Днепр-1» — «Аполлон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 27 Октября 2022 года

    «Днепр-1»

    «Днепр-1» занимает второе место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

    Днепропетровский клуб начал групповой этап с домашнего поражения от АЗ Алкмар, но после этого еще ни разу не проигрывал.

    В первой половине октября «Днепр-1» дважды сыграл против «Вадуца». Первая встреча с клубом из Лихтенштейна завершилась вничью 2:2, а в ответном команда Александра Кучера одержала победу — 2:1.

    Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик забил четыре гола делит еще с тремя игроками первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Лиги конференций.

    «Аполлон»

    «Аполлон» тем временем находится на третьей строчке, набрав в четырех матчах четыре очка.

    Киприоты одержали первую победу только с четвертой попытки. В прошлом туре клуб из Лимассола выиграл на своем поле у АЗ Алкмар (1:0).

    А перед этим были поражение от АЗ и «Днепра-1». В этих матчах «Аполлон» пропустил в общей сложности шесть мячей.

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    Кроме того, «Аполлон» не смог выиграть у «Вадуца» (0:0).

    «Аполлон» одержал лишь две победы в восьми гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Днепр-1» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Аполлона» — за 3.85.

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    Скорее всего, ключевым станет фактор Довбика. Украинский нападающий стал настоящей проблемой для соперников «Днепра-1».

    Ставка — победа «Днепра-1» за 1.89. И наверняка Довбик забьет как миниуи один мяч в ворота киприотов.

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    «Днепр-1» — «Аполлон»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. «Днепр-1» обыграет «Аполлон» благодаря голам Довбика?
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