Украинский «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 27 октября в Кошице (Словакия), начало — в 22:00 мск. «Днепр-1» — «Аполлон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр-1»

«Днепр-1» занимает второе место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

Днепропетровский клуб начал групповой этап с домашнего поражения от АЗ Алкмар, но после этого еще ни разу не проигрывал.

В первой половине октября «Днепр-1» дважды сыграл против «Вадуца». Первая встреча с клубом из Лихтенштейна завершилась вничью 2:2, а в ответном команда Александра Кучера одержала победу — 2:1.

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик забил четыре гола делит еще с тремя игроками первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Лиги конференций.

«Аполлон»

«Аполлон» тем временем находится на третьей строчке, набрав в четырех матчах четыре очка.

Киприоты одержали первую победу только с четвертой попытки. В прошлом туре клуб из Лимассола выиграл на своем поле у АЗ Алкмар (1:0).

А перед этим были поражение от АЗ и «Днепра-1». В этих матчах «Аполлон» пропустил в общей сложности шесть мячей.

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Кроме того, «Аполлон» не смог выиграть у «Вадуца» (0:0).

«Аполлон» одержал лишь две победы в восьми гостевых матчах.

Прогноз и ставка

На «Днепр-1» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Аполлона» — за 3.85.

Скорее всего, ключевым станет фактор Довбика. Украинский нападающий стал настоящей проблемой для соперников «Днепра-1».

Ставка — победа «Днепра-1» за 1.89. И наверняка Довбик забьет как миниуи один мяч в ворота киприотов.