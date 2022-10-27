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    «Бетис» гарантировал первое место в группе С, «Лацио» одолел «Мидьюлланд»

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    Болгарский «Лудогорец» потерпел домашнее поражение от испанского «Бетиса» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Бетис»
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    «Бетис»

    Единственный мяч на 58-й минуте забил алжирский хавбек гостей Набиль Фекир.

    «Бетис» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе С. Это позволяет испанцам напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В матче группы F римский «Лацио» одержал волевую домашнюю победу над датским «Мидтьюлландом» — 2:1.

    Уже на 8-й минуте гол нападающего Густава Исаксена вывел датчан вперед.

    На 36-й минуте сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич сравнял счет, а на 58-й минуте испанский нападающий Педро Родригес принес победу римлянам.

    «Лацио» временно поднялся на первое место квартета F, набрав 8 очков. «Мидтьюлланд» идет четвертым с 5 очками. По 5 очков и у «Фейенорда» с «Штурмом».

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