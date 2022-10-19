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    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн трансляция центрального матча 12-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом»

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    «Манчестер Юнайтед
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    «Манчестер Юнайтед
    Добро пожаловать на «Олд Траффорд», где подопечные Эрика тен Хага примут одного из лидеров чемпионата — лондонский «Тоттенхэм». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:15 по московскому времени

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» замыкают пятерку лучших команд АПЛ, набрав 16 очков по итогам 9-ти матчей. В прошедшее воскресенье «Манчестер Юнайтед» впервые сыграл вничью в этом сезоне, не сумев вскрыть оборону «Ньюкасла» у себя дома (0-0). Всего со старта чемпионата у подопечных Эрика тен Хага насчитывается пять побед, одна ничья и три поражения. Несмотря на достаточно высокую позицию в таблице, «Манчестер Юнайтед» имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (13-15).

    «Тоттенхэм»

    Лондонский клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 23 балла после 10-ти игр. Благодаря трем очкам в предыдущем туре с «Эвертоном» (2-0) и поражению «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» (0-1), шпоры сравнялись с «горожанами» по очкам и уступают подопечным Хосепа Гвардиолы только по дополнительным показателям. Победа над «ирисками» стала для «Тоттенхэма» четвертой в пяти последних матчах АПЛ. За весь чемпионат «шпоры» уступили лишь раз — в 9-м туре в гостях «Арсеналу» (1-3).

    Личные встречи

    В предыдущем сезоне «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Тоттенхэм» — 3:0 в гостях и 3:2 дома. Всего за пять последних матчей на счету «красных дьяволов» три победы, «шпоры» выиграли одну встречу. Еще в одном матче была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг:

    О состоянии игроков

    — Антони Марсьяль всё ещё не может играть. Он вернулся к тренировкам на газоне, но занимается отдельно от команды. Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в общей группе, и мы должны посмотреть, как это сработает, успеет ли он восстановиться и будет ли у него необходимая энергия. Так что нужно подождать. Что касается Магуайра, Уан-Биссаки и ван де Бека, все они демонстрируют хороший прогресс и на этой неделе вернутся к тренировкам вместе с командой.

    Об Антонио Конте

    — Он потрясающий тренер, который выигрывал титулы и трофеи и в Англии, и в Италии, и вы действительно можете различить его почерк в игре его команд. Думаю, это хороший комплимент для каждого тренера.

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте:

    — Успешное выступление на «Олд Траффорд» будет очень важно для нашей уверенности в своих силах. В прошлом сезоне мы хорошо показали себя здесь, по проиграли. На этот раз нам нужно показать более качественную игру. Хотим доказать, что прогрессируем по сравнению с прошлым сезоном. У футболистов большое желание показать хорошую игру и порадовать наших поклонников.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.37.

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