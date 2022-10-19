«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» пока не дотягивает до борьбы за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте в таблице.

Основная проблема лежит в области реализации. В 9 матчах игроки команды Эрика тен Хага забили всего 13 мячей.

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В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» вновь разочаровал. Дома манкунианцы не сумели взломать оборонительные порядки «Ньюкасла» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

«Манчестер Юнайтед» традиционно относительно успешно играет со «шпорами». Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» смотрятся выгодно, и нынешнее 3 место в АПЛ это подтверждает. При этом отставание от лидера составляет 4 очка.

И, конечно же, как всегда эффективен Харри Кейн. Лидер атак лондонцев забил уже 9 мячей в чемпионате.

Всего же «Тоттенхэм» забил 22 мяча в 10 матчах. При этом пропускает команда в среднем гол за матч.

Свой последний поединок «Тоттенхэм» может записать себе в актив. Дома команда переиграла «Эвертон» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Тоттенхэма» — за 2.87.

«Манчестер Юнайтед» традиционно успешно противостоит «шпорам». Лондонцы слишком зависимы от формы своего лидера .

Три последних очных поединка завершались победами манкунианцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.37.