«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» пока не дотягивает до борьбы за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте в таблице.
Основная проблема лежит в области реализации. В 9 матчах игроки команды Эрика тен Хага забили всего 13 мячей.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» вновь разочаровал. Дома манкунианцы не сумели взломать оборонительные порядки «Ньюкасла» (0:0).
«Манчестер Юнайтед» традиционно относительно успешно играет со «шпорами». Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» смотрятся выгодно, и нынешнее 3 место в АПЛ это подтверждает. При этом отставание от лидера составляет 4 очка.
И, конечно же, как всегда эффективен Харри Кейн. Лидер атак лондонцев забил уже 9 мячей в чемпионате.
Всего же «Тоттенхэм» забил 22 мяча в 10 матчах. При этом пропускает команда в среднем гол за матч.
Свой последний поединок «Тоттенхэм» может записать себе в актив. Дома команда переиграла «Эвертон» (2:0).
Прогноз и ставка
На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Тоттенхэма» — за 2.87.
«Манчестер Юнайтед» традиционно успешно противостоит «шпорам». Лондонцы
Три последних очных поединка завершались победами манкунианцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.37.