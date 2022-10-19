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    «Манчестер Юнайтед» одолеет «шпор»

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, АПЛ, 19 октября 2022 года

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    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2022 года

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» пока не дотягивает до борьбы за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте в таблице.

    Основная проблема лежит в области реализации. В 9 матчах игроки команды Эрика тен Хага забили всего 13 мячей.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

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    В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» вновь разочаровал. Дома манкунианцы не сумели взломать оборонительные порядки «Ньюкасла» (0:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» традиционно относительно успешно играет со «шпорами». Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» смотрятся выгодно, и нынешнее 3 место в АПЛ это подтверждает. При этом отставание от лидера составляет 4 очка.

    И, конечно же, как всегда эффективен Харри Кейн. Лидер атак лондонцев забил уже 9 мячей в чемпионате.

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  • 16/10/2022

    • Всего же «Тоттенхэм» забил 22 мяча в 10 матчах. При этом пропускает команда в среднем гол за матч.

    Свой последний поединок «Тоттенхэм» может записать себе в актив. Дома команда переиграла «Эвертон» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Тоттенхэма» — за 2.87.

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    «Манчестер Юнайтед» традиционно успешно противостоит «шпорам». Лондонцы слишком зависимы от формы своего лидера.

    Три последних очных поединка завершались победами манкунианцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.37.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» одолеет «шпор»
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