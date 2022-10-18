Игуаин провел последний матч в карьере

Гонсало Игуаин Фото: globallookpress.com
Накануне его «Интер Майами» уступил со счетом 0:3 «Нью-Йорк Сити» в плей-офф Кубка МЛС.
Отметим, что за свою карьеру Гонсало Игуаин выступал за такие команды, как «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».
В профессиональной карьере Игуаин трижды победил в чемпионате Испании, трижды — в чемпионате Италии, а также одержал победу в Лиге Европы‑2018/19. Вместе со сборной Аргентины футболист завоевал серебряные медали на чемпионате мира‑2014.