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    Игуаин провел последний матч в карьере

    Футбол MLS
    Аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин провел последний матч в карьере, информирует официальный сайт МЛС.

    Гонсало Игуаин
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    Гонсало Игуаин

    Накануне его «Интер Майами» уступил со счетом 0:3 «Нью-Йорк Сити» в плей-офф Кубка МЛС.

    Отметим, что за свою карьеру Гонсало Игуаин выступал за такие команды, как «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

    В профессиональной карьере Игуаин трижды победил в чемпионате Испании, трижды — в чемпионате Италии, а также одержал победу в Лиге Европы‑2018/19. Вместе со сборной Аргентины футболист завоевал серебряные медали на чемпионате мира‑2014.

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