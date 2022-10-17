ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахЗаколдованный «Энфилд». Холанн остался в тени Салаха
  • 18:54
    • Криштиану Роналду — 20-й в голосовании за «Золотой мяч»
  • 17:17
    • Объявлены имена арбитров на матчи 4-го тура Кубка России
  • 16:31
    • Кокорин о первом матче за «Фиорентину»: Я выхожу, и мне вообще насрать
  • 15:35
    • Кокорин: Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России
  • 14:37
    • Зарема Салихова жестко высказалась о грубых словах Федотова в адрес Абаскаля
    Все новости спорта

    Гринвуд заключен под стражу до 21 ноября

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Скандалы Происшествия Между тем
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд заключен под стражу, сообщает ВВС.

    Мэйсон Гринвуд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мэйсон Гринвуд

    В воскресенье, 16 октября футболиста арестовали за нарушение условий залога. Ему предъявили обвинения в попытке изнасилования и причинении телесных повреждений.

    В понедельник Гринвуд предстал перед судом для подтверждения своего имени, адреса и даты рождения.

    Окружной судья Марк Хэдфилд принял решение заключить футболиста под стражу до следующего заседания, которое пройдет 21 ноября.

    Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

    Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «Динамо» больше шансов в столичном дерби?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Фиалки» добудут три очка
  • «Лечче» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • На «Мегаспорт Арене» шансов на +2 больше будет у гостей?
  • «Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лечче — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Филадельфия Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  3.50
  • Экспресс дня 18 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры