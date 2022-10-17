Гринвуд заключен под стражу до 21 ноября

Нападающийзаключен под стражу, сообщает ВВС

В воскресенье, 16 октября футболиста арестовали за нарушение условий залога. Ему предъявили обвинения в попытке изнасилования и причинении телесных повреждений.

В понедельник Гринвуд предстал перед судом для подтверждения своего имени, адреса и даты рождения.

Окружной судья Марк Хэдфилд принял решение заключить футболиста под стражу до следующего заседания, которое пройдет 21 ноября.

Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.