«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» и вышла в лидеры Серии А

В матче 9-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 2:2.

Счет на 36-й минуте открыли бергамаски — отличился нигерийский нападающий Адемола Лукмана, которому ассистировал Луис Муриэл. А на 56-й минуте колумбиец удвоил счет, реализовав пенальти.

Хозяева поля ответили точными ударами нападающего Жерара Деулофеу (67-я минута) и аргентинского защитника Науена Переса (78).

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Аталанта 2:2 Голы: 0:1 Адемола Лукман (36'), 0:2 Луис Мурьель (пенальти) (56'), 1:2 Жерар Деулофеу (67'), 2:2 Неуэн Перес (78') Удинезе: Марко Сильвестри, Неуэн Перес, Яка Бийол, Энсо Эбосс, Роберто Перейра (Кингсли Эхизибуэ, 86'), Sandi Lovric (Толгай Али Арслан, 60'), Уолас, Жан-Виктор Макенго (Лазар Самарджич, 59'), Iyenoma Destiny Udogie, Жерар Деулофеу, Бету (Исаак Саксесс, 64') Аталанта: Луис Мурьель (Rasmus Hojlund, 65'), Адемола Лукман (Руслан Малиновский, 65'), Марио Пашалич (Эдерсон, 79'), Йоаким Мехле (Брандон Соппи, 79'), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Джорджио Скальвини (Маттео Руджери, 87'), Мерих Демирал, Caleb Okoli, Марко Спортьелло Предупреждения: Яка Бийол (8'), Мерих Демирал (35'), Адемола Лукман (37'), Энсо Эбосс (70'), Andrea Sottil (82'), Ханс Хатебур (90 + 1')

«Аталанта» набрала 21 очко и поднялась на первое место, а «Удинезе» с 20 очками остался третьим. При этом, занимающий второе место (20 очков), «Наполи» в 9-м туре еще не играл.

В следующем своем матче «Аталанта» примет «Сассуоло», а «Удинезе» сыграет в гостях с «Лацио»

Календарь и таблица Серии А

В других матчах «Монца» обыграла «Специю» (2:0), а «Салернитана» дома победила «Верону» (2:1).