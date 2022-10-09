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    Ташуев: «Ахмату» не хватило на поле стержневого футболиста, который бы игру успокоил

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Оренбурга» в 12‑м туре РПЛ (1:2).

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    «Соперник перешел на игру в два нападающих во втором тайме. Мы подсказали сразу, что надо быть более внимательными. Но немножко не разобрались. Будем по видео разбирать.

    Раскрылись фланги — и доставка с флангов. И позиция со стороны защитников при голе была немного ошибочной. Дали свободно пробить. Простая подача, казалось бы, а мяч попадает к нападающему.

    Ресурс центральной зоны обороны, ребята играют вроде бы, стараются. Но в какой‑то момент ошибочка была в чем‑то. И немного не хватило на поле какого‑то стержневого футболиста, который бы игру успокоил.

    Стали терять мяч в простых ситуациях, а ошибки были вынужденными. Собрались, концовку провели качественно. Могли забивать, но это футбол, а мы не забили.

    Я вижу, как команда старается играть в футбол, который мы хотим, с акцентом на агрессивное нападение. Но немного надежности в действиях не хватает.

    Передачи не в адрес, действуем не в адрес. Не совсем правильное выбираем на поле решение. Бывает. Может, издержки, что игра перестраивается в другом русле. Посмотрим, будем думать.

    Если брать по содержанию, то матч был интересным и обоюдоострым. Но нас не устраивает, что мы позволили забить слишком легко два гола», — сказал тренер «Матч ТВ».

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