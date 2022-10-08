Эксперт рассказал, почему Дзюба почти не играет за «Адана Демирспор»

Эксперт по турецкому футболуобъяснил, почемуперестал попадать в состава

В четырех предыдущих матчах Дзюба провел на поле меньше 10 минут.

«Пока Монтелла играет без чистого нападающего, выпускает на замену конкурентов Дзюбы — Гульбрандсена и Ассомбалонга, которые забили "Анталье" по голу.

Пока Артему нужно набирать форму, а Монтелла при игре с ложной "девяткой" достаточно эффективен. Он использует Беланду в этой роли. Сейчас нет необходимости играть в чистого нападающего.

Дзюба не вписывается в схему. Монтелла ведь выбрал её не от хорошей жизни. И Дзюба, и Ассомбалонга на старте сезона его не впечатлили. Не получив качества от них, при этом увидев, что они пока не очень готовы, Монтелла начал играть с ложной "девяткой". Еще и Балотелли ушел.

Если Дзюба будет в форме, то можно играть в чистого нападающего отрезками, может быть, неполный матч. Пока игра ложной "девяткой" эффективна, так как у Беланды все залетает.

В прошлом сезоне Ассомбалонга играл чистого форварда. Я не беру Балотелли, потому что он уникальный футболист: может играть как угодно. Монтелла, меняя стиль, отталкивался от формы своих нападающих, которые пока ему не приносят результат», — приводит слова Керимова «Чемпионат».