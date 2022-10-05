ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиЖертва обстоятельств. «Севилья» в беде, но спасет ли ее увольнение Хулена Лопетеги?
  • 10:10
    • Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Астане
    Все новости спорта

    В РФС высказались о том, что Сычевой сделал предложение девушке во время матча

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Оренбург РПЛ Футбол России РФС
    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал поступок полузащитника «Оренбурга» Владимира Сычевого в матче против «Сочи» (4:1) в 11-м туре РПЛ.

    Владимир Сычевой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Сычевой

    Сразу после забитого пенальти Сычевой сделал предложение своей девушке.

    «Думаю, мы, как и все люди, этот момент воспринимаем комплексно. С моральной точки зрения — это очень праздничное и красивое событие, но, наверное, место и время его проведения было выбрано неудачно. Абсолютно правильно, что подобные празднования должны наказываться желтой карточкой.

    Все мы помним, как Казарцев показал желтую карточку Соболеву, который обращался к своей умершей матери. Тогда Василий, с точки зрения правил, поступил правильно, но с моральной далеко не все его решение поддержали.

    Сейчас проблема кроется в том, что тогда департамент судейства недоработал с ситуацией и не провел разъяснительную работу с арбитрами, игроками, клубами и болельщиками. Тогда стоило объяснить, что если бы Соболев не снял майку полностью, то не было бы оснований для желтой карточки.

    Сычевому следовало провести эту акцию до матча или в перерыве, либо после завершения игры, когда совершаются все коммерческие активации. Тогда бы такой проблемы не было.

    Сейчас мы хотим объяснить клубам и игрокам, что мы готовы поучаствовать в таких ярких событиях и быть их свидетелями, но позиция УЕФА и ФИФА крайне жесткая — такие действия непозволительны во время проведения матча», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

    Сычевой провел в текущем чемпионате России девять матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Челси» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Челси» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Реал» упрется в тылы «горняков»
  • «Реал» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • В столице СКА продолжит отбирать очки и местных команд
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бенфика — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шериф — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Омония — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры