В РФС высказались о том, что Сычевой сделал предложение девушке во время матча

Глава департамента судейства РФСпрокомментировал поступок полузащитника «Оренбурга»в матче против «Сочи» (4:1) в 11-м туре РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Владимир Сычевой Фото: orenburg.media

Сразу после забитого пенальти Сычевой сделал предложение своей девушке.

«Думаю, мы, как и все люди, этот момент воспринимаем комплексно. С моральной точки зрения — это очень праздничное и красивое событие, но, наверное, место и время его проведения было выбрано неудачно. Абсолютно правильно, что подобные празднования должны наказываться желтой карточкой.

Все мы помним, как Казарцев показал желтую карточку Соболеву, который обращался к своей умершей матери. Тогда Василий, с точки зрения правил, поступил правильно, но с моральной далеко не все его решение поддержали.

Сейчас проблема кроется в том, что тогда департамент судейства недоработал с ситуацией и не провел разъяснительную работу с арбитрами, игроками, клубами и болельщиками. Тогда стоило объяснить, что если бы Соболев не снял майку полностью, то не было бы оснований для желтой карточки.

Сычевому следовало провести эту акцию до матча или в перерыве, либо после завершения игры, когда совершаются все коммерческие активации. Тогда бы такой проблемы не было.

Сейчас мы хотим объяснить клубам и игрокам, что мы готовы поучаствовать в таких ярких событиях и быть их свидетелями, но позиция УЕФА и ФИФА крайне жесткая — такие действия непозволительны во время проведения матча», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Сычевой провел в текущем чемпионате России девять матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.