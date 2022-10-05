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    «Зальцбург» и загребское «Динамо» огласили составы

    «Зальцбург» — «Динамо» Загреб: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Динамо Загреб Ред Булл Зальцбург
    Стали известны стартовые составы «Зальцбурга» и «Динамо Загреб» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Зальцбург»
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    «Зальцбург»

    «Ред Булл Зальцбург»: Кен, Дедич, Соле, Павлович, Ульмер, Зайвальд, Сучич, Капальдо, Кьергор, Окафор, Шешко.

    «Динамо» Загреб: Ливакович, Мохаррами, Теофиль-Катрин, Перич, Шутало, Любичич, Адеми, Мишич, Иванушец, Оршич, Петкович.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зальцбургу». Коэффициент на его победу — 1.80, на успех «Динамо» — 4.90, на ничью — 4.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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