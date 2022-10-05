«Зальцбург» — «Динамо» Загреб: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ред Булл Зальцбург»: Кен, Дедич, Соле, Павлович, Ульмер, Зайвальд, Сучич, Капальдо, Кьергор, Окафор, Шешко.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Мохаррами, Теофиль-Катрин, Перич, Шутало, Любичич, Адеми, Мишич, Иванушец, Оршич, Петкович.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зальцбургу». Коэффициент на его победу — 1.80, на успех «Динамо» — 4.90, на ничью — 4.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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