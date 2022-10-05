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    «РБ Зальцбург» — «Динамо» Загреб. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 октября 2022 года

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    «РБ Зальцбург»
    В среду, 5 октября, в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета Е австрийский «РБ Зальцбург» на своем поле сыграет против хорватского «Динамо» из Загреба. Начало поединка намечено на 19:45 по мск. «РБ Зальцбург» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 05 Октября 2022 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 19:45 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    «РБ Зальцбург»

    «РБ Зальцбург» — бессменный чемпион Австрии последних сезонов. И из-за этого он часто играет в Лиге чемпионов. Правда, выйти из группы он смог только раз.

    И данное событие случилось с «быками» в прошлом сезоне, но уже на стадии 1/8 финала они попали под каток «Баварии». Если в первом домашнем матче они сыграли вничью 1:1, то в Мюнхене потерпели разгромное поражение со счетом 1:7.

    Коэффициенты матча Зальцбург — Динамо З

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    В этом же розыгрыше ЛЧ австрийский чемпион выглядит весьма неплохо. Ему удалось достойно выдержать два матча против «Милана» и «Челси», которые завершились вничью 1:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В преддверии этой игры «Зальцбург» расписал мировую с ЛАСКом 1:1 в чемпионате Австрии. И данная ничья стала третьей подряд для команды.

    «Динамо» Загреб

    «Динамо» также является самым титулованы клубом в своей стране, но в Лиге чемпионов он особыми достижениями похвастаться не может и ни разу не преодолевал групповую стадию.

    В этом же розыгрыше самого главного еврокубка клуб из Загреба стартовал еще со второй стадии отбора и смог убрать со своего пути троих соперников, чтобы оказаться в основной сетке турнира.

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    • И в ней хорваты показали, что дарить очки они никому не собираются. В первом туре они на своем поле обыграли «Челси» со счетом 1:0, однако затем потерпели выездное фиаско от «Милана» 1:3.

    Накануне этого поединка «Динамо» на внутренней арене добыло крупную победу, которая позволила ему еще более уверенно закрепиться на верху турнирной таблицы.

    Между собой эти клубы провели шесть очных встреч, три из которых выиграли австрийцы, дважды была мировая и раз сильнее оказались хорваты. Причем во всех случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Зальцбург» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Динамо» дают — 4.98, ничья оценена — в 4.12.

    Матч вполне может получиться веселым и результативным, ведь обе команды исповедую атакующий стиль игры и точно не намерены отсиживаться в обороне. Да у к тому же они между собой пока играли только с обоюдными уколами.

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    «РБ Зальцбург» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на футбол. Обоюдная забивная тенденция будет продлена?
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