Маурисио: Черчесов — «плохой парень». Очень строгий и серьезный

Бывший футболист «Терека» и «Зенита»поделился мнением о, под руководством которого работал в грозненском клубе.

По словам бразильца, лучшим тренером, с которым он работал в РПЛ, был Рашид Рахимов.

«Вторыми я бы поставил сразу двоих — Черчесова и Виллаша-Боаша. Оба мне многое дали, но это два полярно разных человека. Черчесов — "плохой парень". А Виллаш-Боаш — "хороший".

Очень строгий и серьезный. У Черчесова лишнего себе не позволишь. Чуть улыбнешься, и он сразу: "Тихо. Работаем".

Но я многому научился. В первую очередь — дисциплине. В том числе на поле. Когда был молод, старался успевать в каждой части поля, из-за чего часто терял зоны. Черчесов научил меня чувствовать момент и правильно занимать позицию», — приводит слова Маурисио Sport24.