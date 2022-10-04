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    Маурисио: Черчесов — «плохой парень». Очень строгий и серьезный

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    Бывший футболист «Терека» и «Зенита» Маурисио поделился мнением о Станиславе Черчесове, под руководством которого работал в грозненском клубе.

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    По словам бразильца, лучшим тренером, с которым он работал в РПЛ, был Рашид Рахимов.

    «Вторыми я бы поставил сразу двоих — Черчесова и Виллаша-Боаша. Оба мне многое дали, но это два полярно разных человека. Черчесов — "плохой парень". А Виллаш-Боаш — "хороший".

    Очень строгий и серьезный. У Черчесова лишнего себе не позволишь. Чуть улыбнешься, и он сразу: "Тихо. Работаем".

    Но я многому научился. В первую очередь — дисциплине. В том числе на поле. Когда был молод, старался успевать в каждой части поля, из-за чего часто терял зоны. Черчесов научил меня чувствовать момент и правильно занимать позицию», — приводит слова Маурисио Sport24.

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