Черчесов о Дзюбе: События показывают, что в Турции абсолютно другая конкуренция

Главный тренер «Ференцвароша»объяснил, почему Артем Дзюба перестал попадать в состав

«Это не скромный клуб для Дзюбы. Во-первых, турецкий чемпионат — очень интересный. Мы следили за ним, когда Кудряшов там оказался, часто ездили и смотрели. А "Адана" — хороший, стабильный клуб, пусть пока и без такого имени, как "Галатасарай", "Бешикташ" или "Фенербахче".

Это мы знаем Дзюбу с 15 лет, а там хоть и имеют о нем представление, но чтобы попасть в топ-клуб, надо сначала проявить себя в какой-то промежуточной команде.

Рад, что он начал с гола, но дальнейшие события показывают, что там абсолютно другая конкуренция, другая среда. И независимо от того, что было раньше, нужно заново бороться за свое место под солнцем», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».