Дьяков: После ЧМ-2018 Дзюба играл на эйфории. В другой стране ему тяжелее

Бывший защитник «Динамо», «Ростова» и «Сивасспора»высказался о шансахстать лидером

«Когда он только переходил, я говорил не ждать первый месяц от него какой‑то фееричной игры, все же он не проходил полноценную предсезонку.

Да, он тренировался в "Рубине", но на сборах со своей нынешней командой Артем не был.

Пока у него идет адаптация, нужно время понять уровень турецкого футбола и сыграться с партнерами. Как наберет форму, кондиции, тогда и будет играть.

Наверное, будет забивать. Это уже от него зависит. Сложно точно сказать, пойдет ли у него игра. Это всё же футбол, всякое возможно.

Просто до этого он всегда играл в России, его все знали. А в последние годы после чемпионата мира он классно выступал на эйфории. А здесь другая страна, где он не является такой масштабной звездой. Из‑за этого и тяжелее доказать свой уровень», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».