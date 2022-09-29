Осинькин: Тяжелое поле, мяч не катился ни у нас, ни у «Факела»

Главный тренерпрокомментировал результат матча с(0:1) в 3-м туре группового этапа Кубка России.

«План забить быстрый мяч есть у всех команд, но не все его могут забить, нам повезло. Был яркий момент после гола, не все пошло по нашему сценарию.

Тяжелое поле, мяч не катился ни у нас, ни у команды хозяев. Адаптировались лучше к такой борьбе они. Давило то, что нам надо было удерживать счет.

Не могу сказать, что мы много позволили у наших ворот. Недоволен больше переходными фазами, как после отбора выходили в атаку.

Обе команды достаточно сильно ротировали состав, сыгранных связок было не так много, как хотелось бы.

Усталость накапливалась, потому что сырое поле, мягкое. Пара замен в том числе была из‑за того, что поле так влияло на мышцы и травмы.

Первые две замены были плановыми, но даже в перерыве боялись их делать, потому что некоторые игроки были в группе риска.

Было непонимание, как в физическом плане выдержат нагрузку наши футболисты, мы принимали решение по замене исходя из самочувствия», — сказал Осинькин «Матч ТВ».