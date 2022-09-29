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    Осинькин: Тяжелое поле, мяч не катился ни у нас, ни у «Факела»

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча с «Факелом» (0:1) в 3-м туре группового этапа Кубка России.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «План забить быстрый мяч есть у всех команд, но не все его могут забить, нам повезло. Был яркий момент после гола, не все пошло по нашему сценарию.

    Тяжелое поле, мяч не катился ни у нас, ни у команды хозяев. Адаптировались лучше к такой борьбе они. Давило то, что нам надо было удерживать счет.

    Не могу сказать, что мы много позволили у наших ворот. Недоволен больше переходными фазами, как после отбора выходили в атаку.

    Обе команды достаточно сильно ротировали состав, сыгранных связок было не так много, как хотелось бы.

    Усталость накапливалась, потому что сырое поле, мягкое. Пара замен в том числе была из‑за того, что поле так влияло на мышцы и травмы.

    Первые две замены были плановыми, но даже в перерыве боялись их делать, потому что некоторые игроки были в группе риска.

    Было непонимание, как в физическом плане выдержат нагрузку наши футболисты, мы принимали решение по замене исходя из самочувствия», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

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