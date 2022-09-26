Кафанов рассказал, почему Сафонов провел весь матч против Киргизии

Тренер вратарей сборной Россиирассказал о состоянии команды после товарищеского матча с(2:1).

Ворота национальной команды в этой игре защищал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

«Состояние нормальное. Все футболисты сборной играют в чемпионате, имеют регулярную практику, поэтому подошли к матчу с Киргизией в хорошей форме.

Понятно, что много новичков, состав сильно обновленный. Но все старались, играли на пределе своих возможностей. Можно только спасибо сказать ребятам.

Матч с Киргизией был очень сложный. А когда матч такой сложный, очень тяжело входить в него по ходу встречи. Ход игры был непростой. И результат до самого финального свистка был неопределенный, скользкий. Поэтому решили не менять Матвея Сафонова и дать доиграть ему до конца», — сказал Кафанов «Известиям».