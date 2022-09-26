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    Кафанов рассказал, почему Сафонов провел весь матч против Киргизии

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о состоянии команды после товарищеского матча с Киргизией (2:1).

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Ворота национальной команды в этой игре защищал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

    «Состояние нормальное. Все футболисты сборной играют в чемпионате, имеют регулярную практику, поэтому подошли к матчу с Киргизией в хорошей форме.

    Понятно, что много новичков, состав сильно обновленный. Но все старались, играли на пределе своих возможностей. Можно только спасибо сказать ребятам.

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    • Матч с Киргизией был очень сложный. А когда матч такой сложный, очень тяжело входить в него по ходу встречи. Ход игры был непростой. И результат до самого финального свистка был неопределенный, скользкий. Поэтому решили не менять Матвея Сафонова и дать доиграть ему до конца», — сказал Кафанов «Известиям».

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