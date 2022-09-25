Луис Энрике о поражении Испании от Швейцари: Первый тайм стал худшим с тех пор, как я возглавил команду

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал поражение от(1:2) в пятом туре группового этапа Лиги наций.

«Поражения всегда огорчают, неважно, как долго ты не проигрывал. Но надо отдать сопернику должное. Они здорово прессинговали и постоянно создавали опасность.

Мы же в первом тайме играли крайне неточно — в этом плане это худший наш тайм с тех пор, как я возглавил команду», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании впервые с 2003 года потерпела домашнее поражение в официальном матче.

В заключительном туре испанцы сыграют на выезде с Португалией. Матч состоится 27 сентября, начало — в 21:45 мск.