Луис Энрике о поражении Испании от Швейцари: Первый тайм стал худшим с тех пор, как я возглавил команду

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Поражения всегда огорчают, неважно, как долго ты не проигрывал. Но надо отдать сопернику должное. Они здорово прессинговали и постоянно создавали опасность.
Мы же в первом тайме играли крайне неточно — в этом плане это худший наш тайм с тех пор, как я возглавил команду», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Сборная Испании впервые с 2003 года потерпела домашнее поражение в официальном матче.
В заключительном туре испанцы сыграют на выезде с Португалией. Матч состоится 27 сентября, начало — в 21:45 мск.