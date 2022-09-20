Энрике — о невызове Рамоса в сборную Испании: Считаю, что вызвал лучших на его позиции

Главный тренер сборной Испаниивысказался об игроках, которых не вызвал в национальную команду на матчи Лиги Наций.

В список не попали защитник ПСЖ Серхио Рамос, вингер «Барселоны» Ансу Фати и вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

Впервые вызов в сборную Испании получили 29-летний полузащитник «Бетиса» Борха Иглесиас и 20-летний хавбек «Атлетика» Нико Уильямс.

«Каждый раз игроки, не попавшие в список, привлекают внимание. Я без проблем поговорю о Рамосе и Аспасе, но я выбираю 25 игроков, которых считаю наиболее подходящими для вызова в этот раз.

Я открыт к чужим мнениям. Мы постоянно анализируем ситуацию. Они уже приезжали в сборную, я знаю их, они знают меня. Несомненно, они могут вернуться.

Здорово видеть, что Серхио Рамос вернулся на поле после того, как он сезон не играл из-за травм. Сейчас мы видим, что он играет каждые три дня.

Здесь я могу говорить все, что угодно, но я считаю, что вызвал в сборную лучших из тех, кто играет на позиции Рамоса.

Дверь в сборную не закрыта ни для кого», — сказал тренер изданию Cope.

Сборная Испании сыграет против национальных команд Швейцарии (24 сентября) и Португалии (27 сентября).