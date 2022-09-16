Стал известен состав сборной Испании на матчи Лиги наций

В список вошли 25 игроков:
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).
Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Диего Льоренте («Лидс»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба — «Валенсия»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Серхио Бускетс, Гави, Педри (все — «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Карлос Солер («ПСЖ»).
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Борха Иглесиас («Бетис»), Ферран Торрес («Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал» Мадрид), Йереми Пино («Вильярреал»).
Сборная Испании сыграет против национальных команд Швейцарии (24 сентября) и Португалии (27 сентября).