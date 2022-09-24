Агент Зе Луиша: Ни о каком возвращении в «Спартак» речи не шло

, агент бывшего нападающего «Спартака»резко ответиил на вопросы о желании игрока вернуться в московский клуб в летнее трансферное окно.

«Было ли у Зе Луиша желание вернуться в "Спартак" в летнее трансферное окно? Нет, он недавно подписал контракт на 2 года с турецким клубом "Хатайспор".

Следит ли он за матчами красно-белых или общается с бывшими одноклубниками? Нет, нет. Никакого "Спартака". Сейчас он сконцентрирован на своей карьере в Турции. Ни о каком возвращении в "Спартак" речи не шло.» — приводит слова агента «СЭ».

Зе Луиш выступал за «Спартак» с июля 2015 года по июль 2019 года. В составе «красно-белых» кабо-вердианец забил 35 голов и сделал 24 результативных передачи в 109 матчах.