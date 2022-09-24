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    Тюкавин прокомментировал матч с Казахстаном

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Казахстана
    Капитан молодежной сборной России Константин Тюкавин рад, что команда забила два мяча и удержала победный счет в матче с Казахстаном (2:1).

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «В первом тайме была очень тяжелая игра. Хорошо, что забили два мяча и потом удержали счет. Всегда приятно отличаться и за клуб, и за сборную. Забивать — это работа нападающего. Сегодня удалось отличиться, ничего особенного. Мы не очень активно открывались в центре поля, передачи были в ноги, а не за спину. Мяч тоже ходил медленно, нужно было быстрее переводить игру с фланга на фланг и заставлять соперника перемещаться.

    У нас новая команда, первые дни мы притирались друг к другу. Провели пять-шесть дней на сборе и даже не успели сыграться. К сборной Казахстана готовились и смотрели матчи этой команды. Знали, что они агрессивно играют и хорошо обороняются. К этому и готовились», — приводит слова Тюкавина пресс-служба РФС.

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