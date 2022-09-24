Северная Ирландия вырвала победу у Косово в Лиге Наций

Сборная Северной Ирландии одержала домашнюю победу команду Косово (2:1) в матче 5-го тура группы С2 Лиги наций.

На 58-й минуте косовары вышли вперед благодаря голу Ведата Мурики.

Но на 82-й минуте Гэвин Уит сравнял счет, а затем Джош Мадженнис в компенсированное время принес британцам победу — 2:1.

Футбол. Лига наций УЕФА. C2 Северная Ирландия — Косово 2:1 Голы: 0:1 Ведат Мурики (58'), 1:1 Гэвин Уит (82'), 2:1 Джош Мадженнис (90') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Paddy McNair, Джонни Эванс, Томас Майкл Флэнаган, Джамаль Льюис (Шейн Фергюсон, 76'), Корри Эванс (Гэвин Уит, 76'), Conor Bradley, Стивен Дэвис (Алистер Макканн, 90'), Джордж Сэвилл (Джордан Томпсон, 67'), Джош Мадженнис, Dion Charles (Шейн Лейвери, 76') Косово: Эльбасан Рашани (Z.Bytyqi, 87'), Ведат Мурики, Милот Рашица (Арбер Зенели, 68'), Флоран Муслия (Флорьян Лосаж, 78'), Ибрахим Дресевич, Берсант Целина, Donat Rrudhani, Фидан Алити, Betim Fazliji, Флорент Хадергьонай, Арьянет Мурич Предупреждение: Betim Fazliji (44')

После этого матча Косово осталось на 2-м месте в группе 2 Лиги С — 6 очков, Северная Ирландия поднялась на 3-е место (5 очков).