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    Комличенко: Из Карпина прёт харизма

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    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко признался, что получает удовольствие от работы под руководством Валерия Карпина.

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    «Харизма из Карпина прёт, настрой передаётся всем. Вообще не любит проигрывать, во всё на свете. У него образ классного человека, манера общения крутая.

    Как тренер — один из лучших, с кем я работал. Мне есть с кем сравнивать ― Черчесов, Новиков, Шварц, Кононов. Карпин высоко в моем топе ― и не потому, что я сейчас за его команду играю.

    Тактически он очень хорош, большое внимание к деталям. Сейчас он, наверное, один из главных людей в моей футбольной жизни.

    Главный хайлайт с ним? Перед "Локомотивом" в этом сезоне. Я не буду пересказывать разговор, но он мне сказал шесть слов — и я очень жестко настроился, просто моментально перезагрузился и переключился. Для этого хватило шести слов», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».

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