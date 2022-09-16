Комличенко: Из Карпина прёт харизма

Нападающий «Ростова»признался, что получает удовольствие от работы под руководством

«Харизма из Карпина прёт, настрой передаётся всем. Вообще не любит проигрывать, во всё на свете. У него образ классного человека, манера общения крутая.

Как тренер — один из лучших, с кем я работал. Мне есть с кем сравнивать ― Черчесов, Новиков, Шварц, Кононов. Карпин высоко в моем топе ― и не потому, что я сейчас за его команду играю.

Тактически он очень хорош, большое внимание к деталям. Сейчас он, наверное, один из главных людей в моей футбольной жизни.

Главный хайлайт с ним? Перед "Локомотивом" в этом сезоне. Я не буду пересказывать разговор, но он мне сказал шесть слов — и я очень жестко настроился, просто моментально перезагрузился и переключился. Для этого хватило шести слов», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».