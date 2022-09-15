Сарри: Ответственность за разгром от от «Мидтьюлланда» лежит на мне

Главный тренерпрокомментировал разгромное поражение от(1:5) во 2-м туре Лиги Европы .

«К сожалению, "Лацио" не было на поле, а в еврокубках такие поражения еще болезненнее. Мы не смирились с проигрышем и думали, что сможем исправить ситуацию, но не с таким менталитетом.

Ответственность лежит на мне. Но я хочу получить объяснения от игроков, потому что я увидел команду с огромным уровнем самонадеянности.

Все стояли на поле или играли в низком темпе. Это касается всех 16 игроков, которые сегодня вышли на поле», — цитирует Сарри Джанлука Ди Марцио.