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    Гендиректор «Рубина»: Самошников плюнул на «Динамо»

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    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал подробности несостоявшегося перехода защитника Ильи Самошникова в «Динамо».

    Илья Самошников
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    Илья Самошников

    «Что помешало состояться переходу Самошникова в "Динамо"? Это надо спросить у "Динамо". Многие говорят, что там были вопросы по его здоровью, но мы же им отдали все результаты углубленного медицинского обследования. Эта информация была у "Динамо" еще до того, как он к ним переходил. Что там могло измениться? Наверное, они просто передумали.

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    • Не спрашивал об этом у коллег из "Динамо". А какой удар‑то для Самошникова? Он просто плюнул на них, играет у нас с капитанской повязкой.

    Можно ли допустить, что зимой вернемся к переговорам с "Динамо"? Почему нет? Мы же всегда открыты. Этот процесс, как живой организм, который всегда меняется. Все зависит от того, будут ли предложения, захочет ли Илья сам», — приводит слова Сайманова «Матч ТВ».

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