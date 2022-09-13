Гендиректор «Рубина»: Самошников плюнул на «Динамо»

Генеральный директор «Рубина»рассказал подробности несостоявшегося перехода защитникав «Динамо».

«Что помешало состояться переходу Самошникова в "Динамо"? Это надо спросить у "Динамо". Многие говорят, что там были вопросы по его здоровью, но мы же им отдали все результаты углубленного медицинского обследования. Эта информация была у "Динамо" еще до того, как он к ним переходил. Что там могло измениться? Наверное, они просто передумали.

Не спрашивал об этом у коллег из "Динамо". А какой удар‑то для Самошникова? Он просто плюнул на них, играет у нас с капитанской повязкой.

Можно ли допустить, что зимой вернемся к переговорам с "Динамо"? Почему нет? Мы же всегда открыты. Этот процесс, как живой организм, который всегда меняется. Все зависит от того, будут ли предложения, захочет ли Илья сам», — приводит слова Сайманова «Матч ТВ».