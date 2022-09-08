начнут матч в 22:00 в группе H Лиги Европы, 08.09.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ференцварош» — «Трабзонспор». Коэффициент ставки — 2.90 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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