Новичок ЦСКА Здьелар: Мной интересовались в Испании и Серии А, но я почувствовал — надо ехать в ЦСКА

Полузащитник ЦСКАрассказал, почему решил продолжить карьеру в московском клубе, несмотря на то, что у него были предложения от европейских клубов.

«Я очень хорошо играл в прошлом сезоне — показывал, наверное, лучший футбол в карьере. Поэтому да, мною интересовались в Испании, были разговоры про Серию А.

Но, когда появился вариант с ЦСКА, я сразу почувствовал: надо ехать, это правильное место для развития. Как только поступило предложение, захотел как можно раньше оказаться в Москве, чтобы успеть на предсезонку. Погрузиться в игровой процесс, понять, чего хочет тренер.

Есть ли в моем контракте опция о нерасторжении? Да. Но зачем мне расторгать контракт, если я сюда приехал? Понимаю, что ситуация неординарная, тяжелая для семьи. Много сложностей — даже улететь в Сербию сейчас не так просто. Но я решился и не жалею, нет причин думать об уходе», — приводит слова Здьелара Sport24.