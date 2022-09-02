Новичок ЦСКА: В России боевой чемпионат, здесь очень сложно играть

Бразильский защитник Виллиан Роша прокомментировал свой переход в московский ЦСКА.

До этого Роша выступал в Португалии за «Портимоненсе».

«Переговоры были сложными, но сейчас я здесь и я очень счастлив. Надеюсь, смогу оправдать ожидания и помочь клубу.

Сложность была в том, что был ценным игроком для клуба, и они не хотели меня отпускать. Но в ходе переговоров я сумел привести аргументы, и вот я здесь!

Чемпионат боевой (в России — прим.), здесь очень сложно играть, но это не помешает мне реализовать здесь весь свой потенциал.

Присутствие здесь моих соотечественников повлияло на моё решение. Надеюсь, они помогут мне с адаптацией, и вместе мы сможем добиться результата.

Мы не знакомы с Вагнером Лавом, но он очень известный человек в Бразилии. Прекрасно знаю, что он прошел великий путь и стал легендой здесь. И я тоже хочу оставить свой след в истории клуба.

Я смотрел последний матч ЦСКА. Отметил для себя высокий уровень игроков. По стилю игры пока сказать сложно, мне хочется быстрее интегрироваться в команду и добиваться поставленных целей вместе с ребятами.

Я уже общался с главным тренером. И меня впечатлил наш разговор. Он настоящий профессионал и очень хороший человек. После нашего разговора я почувствовал себя как дома. Поэтому я с нетерпением жду тренировок.

Я хорошо разыгрываю, люблю контролировать мяч, также я силен в игре головой. Конечно, я хорошо справляюсь и с основной задачей — качественно обороняться. Эти качества я хочу показать в ПФК ЦСКА: хорошо защищаться и забить как можно больше голов, особенно головой», — приводит слова Роши пресс-служба ЦСКА.