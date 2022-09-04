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    Назначены арбитры на матчи 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов

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    УЕФА назначил арбитров на поединки 1 тура группового этапа Лиги чемпионов. Турнир стартует 6 сентября.

    Энтони Тэйлор
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    Энтони Тэйлор

    Матчи и арбитры 1 тура:
    • «ПСЖ» — «Ювентус» (22:00 мск), Энтони Тейлор (Англия);
    • «Динамо» З — «Челси» (19:45 мск), Иштван Ковач (Румыния);
    • «Боруссия» Д — «Копенгаген» (19:45 мск), Франсуа Летесье (Франция);
    • «Зальцбург» — «Милан» (22:00 мск), Срджан Йованович (Сербия);
    • «Селтик» — «Реал» (22:00 мск), Сандро Шерер (Швейцария);
    • «Севилья» — «Манчестер Сити» (22:00 мск), Давиде Масса (Италия);
    • «Лейпциг» — «Шахтер» (22:00 мск), Жоау Пиньейру (Португалия);
    • «Бенфика» — «Маккаби-Хайфа» (22:00 мск), Андреас Экберг (Швеция).
    Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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