Назначены арбитры на матчи 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов

Энтони Тэйлор Фото: globallookpress.com
Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
Матчи и арбитры 1 тура:
- «ПСЖ» — «Ювентус» (22:00 мск), Энтони Тейлор (Англия);
- «Динамо» З — «Челси» (19:45 мск), Иштван Ковач (Румыния);
- «Боруссия» Д — «Копенгаген» (19:45 мск), Франсуа Летесье (Франция);
- «Зальцбург» — «Милан» (22:00 мск), Срджан Йованович (Сербия);
- «Селтик» — «Реал» (22:00 мск), Сандро Шерер (Швейцария);
- «Севилья» — «Манчестер Сити» (22:00 мск), Давиде Масса (Италия);
- «Лейпциг» — «Шахтер» (22:00 мск), Жоау Пиньейру (Португалия);
- «Бенфика» — «Маккаби-Хайфа» (22:00 мск), Андреас Экберг (Швеция).