ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «МЮ»Возрождение продолжается. «МЮ» выиграл третий матч подряд, но к атаке остаются вопросы
  • 13:00
    • Семак рассказал, смогут ли Клаудиньо и Кузяев сыграть со «Спартаком»
  • 12:21
    • «Спартак» расторг контракт с Уруновым
  • 11:09
    • «Царь в Арисе». Кипрский клуб своеобразно объявил о переходе Кокорина
  • 10:16
    • Аршавин: Если «Челси» прям так сильно хочет подписать Захаряна, то найдет возможность, как перевести деньги
  • 08:01
    • Надаль уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата США
    Все новости спорта

    Орлов: Без Клаудиньо «Зенит» как минимум не проиграет «Спартаку»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит РПЛ Футбол России
    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» как минимум не проиграет «Спартаку» в предстоящем матче РПЛ.

    Клаудиньо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудиньо

    «Не уверен, что Клаудиньо сыграет против "Спартака". Скорее всего, он пропустит этот матч. Бразилец же только после травмы. Зачем рисковать? А вдруг рецидив? Впереди еще целый сезон.

    При этом, мне кажется, что без Клаудиньо у "Зенита" хватит ресурса и игровой дисциплины, чтобы как минимум не уступить "Спартаку".

    Кто заменит бразильца в середине поля? Напрашивается кандидатура Кузяева. Он игрок разнообразный, способный что-то придумать. Самостоятельный. Питерцы могут перестроить состав. Например, Дугласа Сантоса передвинуть в полузащиту, ближе к Барриосу, а слева в защите выйдет Круговой. Тоже вариант. Почему нет?», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

  • Кержаков: Не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам
  • Читайте по теме

    • Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

    Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» и «Хоффенхайм» покажут результативный футбол
  • «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Арена «Уралец» откроет сезон «низовой» встречей «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Очередная уверенная победа «Бенфики»?
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры