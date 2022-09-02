Орлов: Без Клаудиньо «Зенит» как минимум не проиграет «Спартаку»

Известный комментаторсчитает, чтокак минимум не проиграетв предстоящем матче РПЛ.

«Не уверен, что Клаудиньо сыграет против "Спартака". Скорее всего, он пропустит этот матч. Бразилец же только после травмы. Зачем рисковать? А вдруг рецидив? Впереди еще целый сезон.

При этом, мне кажется, что без Клаудиньо у "Зенита" хватит ресурса и игровой дисциплины, чтобы как минимум не уступить "Спартаку".

Кто заменит бразильца в середине поля? Напрашивается кандидатура Кузяева. Он игрок разнообразный, способный что-то придумать. Самостоятельный. Питерцы могут перестроить состав. Например, Дугласа Сантоса передвинуть в полузащиту, ближе к Барриосу, а слева в защите выйдет Круговой. Тоже вариант. Почему нет?», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.