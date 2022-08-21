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    «Ницца» арендует Пепе у «Арсенала»

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    Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе может продолжить свою карьеру в Лиге 1.

    Николя Пепе
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    Николя Пепе

    Главный тренер «канониров» Микель Артета не рассчитывает на ивуарийца, и клуб охотно рассмотрит предложения по 27-летнему игроку. По информации издания Foot Mercato, французская «Ницца» готова подписать Пепе на правах аренды.

    Сам футболист хотел бы попробовать реанимировать карьеру в Лиге 1, где сделал себе имя до переезда в Англию.

    Напомним, Пепе перешел в «Арсенала» из «Лилля» в 2019 году за 80 миллионов евро. С тех пор он провел 80 матчей в АПЛ, в которых забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.

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