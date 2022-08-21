«Ницца» арендует Пепе у «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала»может продолжить свою карьеру в Лиге 1.

Главный тренер «канониров» Микель Артета не рассчитывает на ивуарийца, и клуб охотно рассмотрит предложения по 27-летнему игроку. По информации издания Foot Mercato, французская «Ницца» готова подписать Пепе на правах аренды.

Сам футболист хотел бы попробовать реанимировать карьеру в Лиге 1, где сделал себе имя до переезда в Англию.

Напомним, Пепе перешел в «Арсенала» из «Лилля» в 2019 году за 80 миллионов евро. С тех пор он провел 80 матчей в АПЛ, в которых забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.