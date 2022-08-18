Малафеев считает, что Дзюба может заиграть в «Адана Демирспор»

Бывший вратарьвыразил мнение, что нападающийможет подойти турецкому клубупо манере игры.

Cоглашение между клубом и 33‑летним форвардом подписано по схеме «1+1».

«Считаю, что Дзюба в силах продолжать карьеру. Если Артем хочет играть в футбол и зарабатывать хорошие деньги, то "Адана Демирспор" — один из самых оптимальных вариантов.

Тем более, что уже были игроки российской сборной, которые играли в Турции, и неплохо себя показали. Например, Кудряшов.

По большому счету, это разумный и оптимальный вариант для клуба и для Дзюбы, все‑таки Артем уже немолодой игрок.

Естественно, подписывать длительные соглашения или переходить в топовый клуб — определенный риск для клубов.

А здесь Дзюба может себя показать и реализовать, потому что чемпионат Турции не такой скоростной, может подойти Артему по манере игры», — приводит слова Малафеева Sport24.

Последним клубом Дзюбы был петербургский «Зенит», который он покинул по окончании сезона‑2021/22.