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    Малафеев считает, что Дзюба может заиграть в «Адана Демирспор»

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    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил мнение, что нападающий Артем Дзюба может подойти турецкому клубу «Адана Демирспор» по манере игры.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Cоглашение между клубом и 33‑летним форвардом подписано по схеме «1+1».

    «Считаю, что Дзюба в силах продолжать карьеру. Если Артем хочет играть в футбол и зарабатывать хорошие деньги, то "Адана Демирспор" — один из самых оптимальных вариантов.

    Тем более, что уже были игроки российской сборной, которые играли в Турции, и неплохо себя показали. Например, Кудряшов.

    По большому счету, это разумный и оптимальный вариант для клуба и для Дзюбы, все‑таки Артем уже немолодой игрок.

    Естественно, подписывать длительные соглашения или переходить в топовый клуб — определенный риск для клубов.

    А здесь Дзюба может себя показать и реализовать, потому что чемпионат Турции не такой скоростной, может подойти Артему по манере игры», — приводит слова Малафеева Sport24.

    Последним клубом Дзюбы был петербургский «Зенит», который он покинул по окончании сезона‑2021/22.

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