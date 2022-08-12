Главный тренер «ПСЖ» Гальтье хочет избавиться от Мауро Икарди

Главный тренер «ПСЖ»высказал свою позицию по поводу нахождения в клубе нападающего

«В начале недели я встретился с Икарди и сообщил, что "ПСЖ" хочет еще сильнее сократить состав. Я не хочу работать с 25 игроками. Невозможно держать такое количество игроков. В последние сезоны у Икарди было очень мало игрового времени.

Это в интересах не только Икарди, но и "ПСЖ". Мауро нужна команда, где он сможет проявить свои качества. Но последние два года действительно получились сложными для него». — приводит слова Гальтье RMC Sport.

Напомним, что Икарди не попал в заявку парижан на матч 1-го тура лиги 1 с «Клермоном» (5:0). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне Икарди принял участие в 30 матчах за ПСЖ во всех турнирах и забил 5 голов.