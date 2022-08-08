Шамар Николсон может перейти из «Спартака» в «Нант»

Услуги 25-летнего ямайца, нападающего московского «Спартака»были предложены французскому «Нанту», информирует MSV Foot в «Твиттере»

Согласно сведениям источника, сам Николсон не против ухода из «Спартака». Так же ранее появлялась информация о том, что ямайский футболист попал в сферу интересов турецкого Фенербахче.

Шамар перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был бельгийский «Шарлеруа», в который он перешёл из словенского «Домжале».

За «Спартак» Николсон успел провести 15 матчей, забить восемь голов и отдать две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2026 года.